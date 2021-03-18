Bursa'da üç kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, biri durdurduğu taksinin yolcusu olmak üzere üç kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şüpheli İ.D. (19), Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetten çıkarılırken üç kişiyi neden bıçakladığını soran gazetecilere şüpheli, "Ben bıçaklamadım, bilmiyorum." yanıtını verdi.

Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İ.D'nin yaraladığı iddia edilen Koray B, Abdullah Y. ve Ümit P'nin hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay

İddiaya göre, dün İntizam Mahallesi'nde yolda yürüyen Koray B'den cep telefonunu isteyen İ.D, telefonunu vermemesi üzerine onu bacağından ve kolundan bıçaklamıştı.

Daha sonra Gaziakdemir Mahallesi'ne giden şüpheli, burada da tartıştığı özel güvenlik görevlisi Abdullah Y'yi bıçakla yaralamıştı.

Ardından Bursa- Ankara Yolu Kültürpark mevkisi yan yolunda bir ticari taksiyi önüne geçerek durduran İ.D, araca binmek istemiş, takside yolcu olarak bulunan Ümit P'nin duruma itiraz etmesi üzerine zanlı bu kişiyi de göğsünden bıçaklamıştı.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürülmüştü. Zanlı bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.