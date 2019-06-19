Bursa'da 'Üç Silahşör' rüzgârı
30 dakika önce
Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali'nin dördüncü gününde İstanbul Devlet Opera ve Balesi sahne aldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:40 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesi adına Bursa
Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Bursa Festivali'nin dördüncü gününde İstanbul
Devlet Opera ve Balesi sahne aldı.
Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali bütün hızıyla devam ediyor. Festivalin dördüncü gününde Merinos
AKKM'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi sahne aldı. 'Üç Silahşor' balesiyle seyircilerin karşısına çıkan bale grubu yaklaşık 2 saatlik gösteri yaptı. Alexander Dumas
'ın eserinden bale sahnesine aktarılan Üç Silahşor, seyircilerden tam not aldı. Bursalı sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatan İstanbul Devlet Opera ve Balesi, gösterinin bitiminde dakikalarca ayakta alkışlandı. - BURSA
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