Bursa'da uçağın düşme anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Bursa'da uçağın düşme anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

26.04.2022 10:17

Bursa'da eğitim uçuğu yaptığı esnada teknik nedenle düşen ve iki kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Bursa'da eğitim uçuğu yaptığı esnada teknik nedenle düşen ve iki kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza sonrası infilak eden uçak alev alev yanarken, mahallede büyük panik yaşandı.

Dün öğle saatlerinde Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu iki kişilik uçak Bağlarbaşı Mahallesi'nde evlerin arasına düşüp infilak etmişti.

Biri yardımcı pilot iki pilotun hayatını kaybettiği kaza anına ait yeni güvenlik kamerası ortaya çıktı. İlk görüntülerde infilak eden uçağın düştüğü sokakta 5 metre ileride biri çocuk iki kişinin de mutlak ölümden kurtulduğu anlaşılırken, yeni görüntülerde ise uçağın çakılma anları, patlama ve yangın anlarının yanı sıra mahalle sakinlerinin panik yaşaması, uçağın çarptığı evin sahibi olan kadının küçük bir çocukla kaçması ortaya çıktı. Polis ve itfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine girişi ve müdahale anları da görüntülere yansıdı.

Olay yerinde kaza kırım ekiplerinin incelemesi tamamlanırken, gece saatlerinde uçağın enkazı kaldırıldı.

(Ali Kamur- Hakan Gönül - İHA)

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Kaynak: İHA

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