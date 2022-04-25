Bursa'da uçağın düştüğü mahallenin sakinleri yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Bursa'da uçağın düştüğü mahallenin sakinleri yaşadıklarını anlattı

25.04.2022 18:09
Bursa'da uçağın düştüğü mahallenin sakinleri yaşadıklarını anlattı

Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun yaşamını yitirdiği olayda evi hasar gören Necmiye Sarı, gördüklerini anlattı.

Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun yaşamını yitirdiği olayda evi hasar gören Necmiye Sarı, gördüklerini anlattı.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta yaşayan Sarı, gazetecilere, uçak eve çarptığı sırada komşusunda olduğunu söyledi.

Çarpmanın etkisiyle patlamaları duyduğunu belirten Sarı, şöyle konuştu:

"Komşumla çıktık, bir baktık ki yol ateşten gidiyor. Evde gelinimle torunum ve komşunun kızı vardı. Hiçbirinde bir sorun yok. Kız koşmuş, hemen karşı taraftaki evde oturuyor annesi... Benim gelin de çocuğu almış, zorla çıkmış. Ateş, böyle üzerine geliyormuş. Patlamalar oldu. Arka sokaktan dolanıp evimin yakınına geldim. Gelinimi komşular almış, girmişler içeriye. Bir daha evin oraya sokmadılar beni. Karşıdan gördüm ben. Çatıyı ve yağmurluğun ucunu gördüm. Evde hasar var mı bilmiyorum."

Bursa Şehir Hastanesinde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Muhammed Emin Türkoğlu da uçağın düştüğü sırada sokakta bulunduğunu ifade etti.

Gök gürültüsü gibi bir patlama sesi geldiğini aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Sokağın başında patlama sesi geldi. Daha sonra bir arkadaşla alana doğru koşmaya başladık, yangın söndürme tüpüyle. Alev çok yüksekti ve duman vardı. Dumanı solursak kötü olacaktı. O yüzden alana çok giremedik. Söndürmek için biraz ilerledik. Ondan sonra patlama oldu. Mecburen geri çekildik. Geri çekilince alev daha da yükseldi. Minibüs yanmaya başladı. Bu kez arkasındaki araç da yanmaya başladı. İki araç da patladı. Daha sonra buradaki araçlar da yanmaya başladı. Araçlardan birinden bir adam çıktı. Koşturarak arabanın içinden kaçtı. Bir araç daha vardı, yanıyordu. Adam araba yanar vaziyetteyken geri geri geldi."

Uçağın düştüğü sokağın sakinlerinden Nazlı Görhan ise olaydan yarım saat önce markete gittiğini belirtti.

O sırada sokakta yaklaşık 10 çocuğun oynadığını dile getiren Görhan, "Patlama sesini marketten duydum, aşağıdan. Eyvah dedim, bir şey oluyor. Bir yerde bomba patladı dedim. Bir de geldim ki benim sokağım yanıyor. Ne olduğunu anlamadım. 'Uçak düştü' diye söylediler. Eve zor attım kendimi. Elim ayağım titriyordu." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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