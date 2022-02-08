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Uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

08.02.2022 19:40

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Oylat yolunda seyreden Allaz Gıdarof (42) idaresindeki 16 MN 169 plakalı otomobil, yoldan çıkarak uçuruma devrildi.

Kar yağışı nedeniyle meydana geldiği tahmin edilen kazada, sürücü ile beraberindeki Bayram Mirza (39) ve Aslan Tahir (39) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Otomobil, İtfaiye, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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