Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uçurumdan Uçan Aracın Sürücüsünün 3 Saat Sonra Cansız Bedeni Bulundu

Bursa'da Uçurumdan Uçan Aracın Sürücüsünün 3 Saat Sonra Cansız Bedeni Bulundu

36 dakika önce

Bursa'da otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 6 metrelik uçurumdan dereye uçtu.

Bursa'da Uçurumdan Uçan Aracın Sürücüsünün 3 Saat Sonra Cansız Bedeni Bulundu, System.String[]
Bursa'da otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 6 metrelik uçurumdan dereye uçtu. AFAD ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Mustafakemalpaşa İlçesine bağlı Deveci Konak Mahallesi Altı Ok yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen otomobil sürücü iddiaya göre yağışlı havanın etkisiyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek altı metrelik uçurumdan dereye uçtu. Suda aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin üç saatlik çalışması sonucu aracın sürücüsün derenin içerisinde cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan sürücünün cansız bedeni Cumhuriyet Savcının incelemesinin ardından kimlik tespiti ve esas ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:54 Kaynak: İHA
Mustafakemalpaşa, AFAD, Bursa, 3. Sayfa
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