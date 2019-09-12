Bursa'da uçurumdan uçan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da bir motosiklet sürücüsü Zeyniler köyünden aşağıya inerken 830 rakımlık yükseklikten uçurumdan uçarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Yıldırım İlçesi Zeyniler Mahallesi'ne çıkan ve Z Yolu olarak bilinen yoldan motosikletiyle inmeye çalışan Ünal Tamer direksiyon hakimiyetini kaybederek uçurumdan uçtu. Bir motosikletin uçurumdan uçtuğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. Motosikleti ve sürücüsünü AFAD ve Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri motoru uçtuğu yerden çıkardı. 112 acil servis ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu talihsiz motosiklet sürücüsü Ünal Tamer'in olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Feci şekilde can veren 56 yaşındaki adamın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.