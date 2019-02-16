Bursa'da Ucuz Sebze Satışı Başladı, Ürünler Kapışıldı

Bursa'da ucuz sebze satışı başladı, ürünler kapışıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitinginde açıkladığı tanzim satışlar 3 noktada başladı, ilk günden vatandaşlar büyük ilgi gösterdiBURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sebze meyvenin üreticiden tüketiciye...

Bursa'da ucuz sebze satışı başladı, ürünler kapışıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitinginde açıkladığı tanzim satışlar 3 noktada başladı, ilk günden vatandaşlar büyük ilgi gösterdi



BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sebze meyvenin üreticiden tüketiciye ucuz fiyatla ulaştırıldığı tanzim satış Bursa'da da 3 noktada başladı. Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin ucuz sebze satışlarına ilk günden büyük ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gökdere'deki mitingde Bursa'da 3 yerde tanzim satış noktasının faaliyete başladığını belirterek, "Yakında bu satış noktası 10'a çıkarılacak. Sen ürünlerin fiyatlarını 3-4 kat arttırırsan böyle bir zulme gidersen karşında bizi bulursun. Bu kararı aldık. Bir anda fiyatlar yarıya indi. Daha da inecek. Bizler üretici ile tüketici arasındaki bu bağı kuracağız. Bursa'da bugün 3 yerde tanzim satış noktası faaliyete geçti. Yakında bu 10 rakamına ulaşacak. Bakliyat ve temizlik ürünlerindeki fahiş fiyat artışları için diğer kalemlerde de aynı uygulamaya geçiyoruz. Hiç kimsenin milletimize karamsarlık aşılamasına, milletimizin ekmeğiyle oynamasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ise tarladan uygun fiyatla aldığı patates, soğan, patlıcan, biber, domates ve salatalıkları Emek, Dikkaldırım ve Arabayatağı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşturdu. Mihraplı Camisi yanı, Arabayatağı Metro istasyonu yanı ve Emek Korupark arkasındaki satış noktalarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Ürünler ilk günden kapışılırken, satış noktasının 10'a çıkarılacağı belirtildi.

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