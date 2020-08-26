Bursa'da ulaşım artık cepte - Son Dakika

- Bursa'da ulaşım artık cepte

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda kullanılan Bursakart'ı ceplere taşıdı. Başkan Alinur Aktaş, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ulaşım ile ilgili bütün sıkıntılarına çare bulmaya çalışıyoruz" dedi.

'Bursakart cepte' tanıtımında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa'mızda toplu ulaşım araçlarına günde 1 milyon kişi biniyor. Yaklaşık 2,5 milyon Bursakart'ın kullanıldığı şehrimizde, günde 85 binin üzerinde kart dolumu gerçekleşiyor. Dolayısıyla kart ofislerindeki işlemlerin yüzde 68'ini vizeleme işlemleri oluşturuyor. Yine, çağrı merkezi aramalarının yüzde 65'i otobüsüm nerede bilgisi için gerçekleşiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın ulaşım ile ilgili işlemlerini daha da kolaylaştıracak olan uygulamamızı hayat geçirdik. 1 Ağustos 2020 tarihi itibariyle IOS ve Android Store'da markete çıkan mobil uygulamamız sayesinde Bursalılar artık daha kolay yolculuk edebilecek. Uygulama sayesinde, bakiye görme, online dolum ve vizeleme, temassız karekod ile tekli bilet, temasız NFC tekli bilet, otobüsüm nerede uygulaması işlemlerini kolaylıkla yapabilecek. Online dolumu en geç 15 dakika sonra sisteme yüklenmiş olacak. Böylelikle hiç bir yerde bayi aramadan sisteme para yükleyip otobüse binebiliyoruz. Ayrıca otobüs içerisinde bir başkasından kart isteme derdi artık son buluyor" dedi.

"Ulaşımda da teknolojiyi izliyoruz"

Alınan karekodun istenilen kişiye de gönderilebileceğini belirten Başkan Aktaş, "NFC teknolojisi olan vatandaşlarımızın telefondan aldığı NFC bileti (telefonu) validatöre okutmasıyla geçiş sağlayabilecek. Aylık abonman, öğrenci-öğretmen abonman yükleme, fotoğraflı kişiselleştirilmiş kart başvurusu ve takibi, burbak otopark doluluk oranları ve navigasyon ve İngilizce dil desteği de bu uygulamamızda yer alacak" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Aktaş, sistemi uygulamalı olarak gösterdi. Ayrıca dijitalleşme ile birlikte israfın ve çöpün de önüne geçilmiş olunacak.