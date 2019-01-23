Bursa'da Ulaşım 'Rayı'na Giriyor

Bursa'da ulaşım 'rayı'na giriyor Bursa'nın 2035 ulaşım planına meclisten onayBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2035 yılında öngörülen 4 milyon nüfusa hizmet edecek şekilde planlanan ve raylı sistem hatlarını iki katına çıkaracak Ulaşım Ana Planı, oy birliğiyle kabul edildi.

Bursa'da ulaşım 'rayı'na giriyor

Bursa'nın 2035 ulaşım planına meclisten onay



BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2035 yılında öngörülen 4 milyon nüfusa hizmet edecek şekilde planlanan ve raylı sistem hatlarını iki katına çıkaracak Ulaşım Ana Planı, oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayı üçüncü oturumu, Başkan Alinur Aktaş yönetiminde gerçekleştirildi. 39 gündem maddesinin görüşüldüğü oturumda, Bursa Ulaşım Ana Planı da onaylandı.

Toplu taşıma odaklı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ulaşım Ana Planı'nın toplu taşıma odaklı, ulaşım türleri arasında entegrasyona önem veren bir stratejik planlama çalışması olduğunu söyledi. Proje ile birlikte hızlı ve yüksek kapasiteli toplu taşıma şebekesinin geliştirilmesi, otomobile olan bağlılığın azaltılması, motorsuz ulaşımın teşviki, çevrenin korunması ve ekonomik verimlilik gibi hedeflerin gözetildiğini kaydeden Başkan Aktaş, "Geçen sene Mart ayından beri üzerinde çalıştığımız master planıyla ilgili meclis kararını almış olduk. Oybirliğiyle geçen bir karar oldu. Destek veren tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sorunsuz yapılandırma

Bursa Ulaşım Ana Planı çerçevesinde sıfırdan kurumsal bir sistem oluşturularak, kent içi ulaşım sistemi 2035 yılına kadar problemsiz işleyecek şekilde yeniden yapılandırılacak. Mart 2019 itibariyle faaliyete geçtiğinde Türkiye'ye örnek olacak proje kapsamında, metro hattı 114 kilometreye uzatılarak, raylı sistemlerle bağlantılı 18 adet aktarma istasyonu hizmete alınacak. Uygulama kapsamında, tüm ulaşım türleri ve diğer belediye hizmetlerinde ortak ücret toplama sistemine geçilecek. 228 kilometrelik karayolu aksı, 60 adet kavşak düzenlemesi, 59 yeni kavşak yapımı, 50 kilometrelik karayolu koridoru revizyonu gibi yatırımları da içeren proje tamamlandığında, 37 adet park et-devam et alanı, 238,6 kilometrelik bisiklet yolu planlaması, 88.58 ha yaya bölgesi, 10 kilometrelik bisiklet yolu projesi ve 5 kilometrelik yaya aksı Bursalıların hizmetine sunulmuş olacak.

Metro çifte katlanıyor

Bursa Ulaşım Ana Planı kapsamında mevcut 2 hatta ilave olarak 2 yeni metro hattı daha inşa edilecek. 22,7 kilometrelik Emek-Arabayatağı metro hattı 4,9 kilometre uzatılarak, Şehir Hastanesi ile birleştirilecek. 43 kilometre olan Üniversite-Kestel metro hattı da 12 kilometre uzatılarak Görükle'ye taşınacak. Proje ile birlikte 24 istasyona sahip Emek-Arabayatağı metro hattına 4, 41 istasyona sahip olan Üniversite-Kestel hattına da 9 yeni istasyon ilave edilecek. Bursa Ulaşım Ana Planı çerçevesinde 28,8 kilometre uzunluğa sahip Çalı-Acemler-Gürsu metro hattı ile 20,7 kilometre uzunluğa sahip Çalı-FSM-Demirtaş metro hattı, 2 yeni metro hattı olarak Bursalılara hizmet verir hale gelecek. Çalı-Acemler-Gürsu metro hattında 23, Çalı-FSM-Demirtaş metro hattında 17 istasyon yer alacak. Tüm uygulamaların tamamlanmasıyla birlikte raylı sistem uzunluğu, 54,6 kilometreden 114,4 kilometreye çıkmış olacak.

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