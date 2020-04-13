Bursa'da ulaşımda hijyen seferberliği devam ediyor - Son Dakika

Bursa'da ulaşımda hijyen seferberliği devam ediyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsünün Türkiye ilk görüldüğü andan itibaren toplu taşıma araçlarında 15 günde bir yaptığı dezenfeksiyon çalışmalarını haftada bire indirirken, Burulaş bünyesindeki tüm otobüs ve metro vagonları ayrıca her gün deterjanla yıkanıyor.

Dünyanın üzerine kara bir bulut gibi çöken 'Covid 19' salgınıyla birlikte Türkiye'nin en kapsamlı sosyal destek paketini devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan sokağa çıkma kısıtlaması bulunun vatandaşların ihtiyaçlarını karşılama noktasında yoğun bir çaba harcarken, diğer taraftan da dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu tarihi bölgeler, sultan külliyeleri, türbeler, tarihi çarşılar başta olmak üzere tüm kentte dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak yapan Büyükşehir Belediyesi, özellikle toplu taşıma araçlarındaki hijyeni en üst seviyeye çıkardı. Virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü andan itibaren toplu taşıma araçlarında 15 günde bir yapılan dezenfeksiyon çalışması haftada bire indirildi. Bunun yanında Burulaş bünyesindeki tüm otobüs ve metro vagonları günlük olarak deterjanla yıkanıyor.

Halkımızın gönlü rahat olsun

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ile birlikte Burulaş bünyesindeki araçlarda yapılan dezenfeksiyon çalışmalarını inceledi. Büyükşehir Belediyesi olarak merkez ve ilçelerde ulaşım işini Burulaş marifetiyle sevk ve idare ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Özellikle korona virüsü sürecinde 15 günde bir dezenfeksiyon çalışması yaptığımız metrolarımız ve otobüslerimizde artık bu çalışmayı hatalık olarak yapıyoruz. Ayrıca günlük deterjanla yıkamalar yapıyoruz. Ben özellikle halkımızın toplu taşımayı kullanırken, gerek otobüslerimizle gerekse raylı sistemlerle alakalı gönüllerinin çok huzurlu olmasını istirham ediyorum. Amacımız vatandaşlarımız bu süreçten etkilenmeden normal hayatını devam ettirsin. Bu vesileyle gayretli çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.