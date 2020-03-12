Bursa'da, Ulucami ve türbelerde cuma namazı öncesi dezenfeksiyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da, Ulucami ve türbelerde cuma namazı öncesi dezenfeksiyon - Son Dakika

Bursa'da, Ulucami ve türbelerde cuma namazı öncesi dezenfeksiyon

6 saat önce

Bursa'da, Ulucami ve türbelerde cuma namazı öncesi dezenfeksiyonBursa Büyükşehir Belediyesi'nin, koronavirüs önlemleri kapsamında, özellikle yarın kılınacak cuma namazı öncesi, başta Ulu Cami olmak üzere kentteki cami ve türbeler dezenfekte edilmeye başladı.

Bursa'da, Ulucami ve türbelerde cuma namazı öncesi dezenfeksiyon

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, koronavirüs önlemleri kapsamında, özellikle yarın kılınacak cuma namazı öncesi, başta Ulu Cami olmak üzere kentteki cami ve türbeler dezenfekte edilmeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Çin'in Vuhan kentinde yaklaşık 3 ay önce ortaya çıkan Kovid-19'a (Yeni Koronavirüs) Türkiye'de bir kişide rastlandığını açıklaması üzerine, birçok uzman korunma yöntemleri ve alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulundu. Bu uyarılar kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi tedbirlerini arttırdı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ziyaret ettiği yerlerde çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, başta Ulu Cami olmak üzere, Osmangazi, Orhangazi, Emirsultan ve Üftade Hazretleri türbelerinde dezenfekte çalışması yaptı. Özellikle yarın kılınacak cuma namazı öncesi kutsal mekanlar dezenfekte edilerek, olası salgının önüne geçmek hedeflendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kentin sadece turistik yerlerinin değil bütün camilerin, otobüslerin, otobüs duraklarının, bankların da dezenfekte çalışmaları kapsamında olduğunu belirterek, ekiplerin ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Bursa'da, Ulucami ve türbelerde cuma namazı öncesi dezenfeksiyon

Koronavirüs, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
02:04 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Selçuk: " Özel Kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk...
02:02 Özel kreş, gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüpleri tatil edildi
02:02 Nijer'de orduya saldırı: 12 ölü
02:00 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından koronavirüsle mücadele tedbiri
01:58 Özel kreş, gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüpleri tatil edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 02:11:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da, Ulucami ve türbelerde cuma namazı öncesi dezenfeksiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]