Osmangazi ilçesi İnkaya köyü civarında sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının çıktığı bölgeye hareket etti. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler yangın büyümeden kısa içinde söndürdü. Yangında 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter görev aldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi, Uludağ, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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