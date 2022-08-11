Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

11.08.2022 11:32
Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde başlayan yangın ekiplerin başarılı müdahalesiyle başlamadan söndürüldü.

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde başlayan yangın ekiplerin başarılı müdahalesiyle başlamadan söndürüldü.

Osmangazi ilçesi İnkaya köyü civarında sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının çıktığı bölgeye hareket etti. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler yangın büyümeden kısa içinde söndürdü. Yangında 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter görev aldı. - BURSA

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Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

Osmangazi, Uludağ, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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