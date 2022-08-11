Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın - Son Dakika
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Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın

11.08.2022 09:56

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki çalılık alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan son anda söndürüldü.

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki çalılık alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan son anda söndürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uludağ'ın eteklerinde bulunan çalılık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ormandan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri, arazözler sevk edilirken bir yangın söndürme helikopteri de havalandı. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Alevlerin ormana sıçramaması büyük bir faciayı önledi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

YORUMLAR
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Bursa'da orman yangını kontrol altına alındı Bursa'da orman yangını kontrol altına alındı Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Kaynak: İHA

Osmangazi, Uludağ, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın - Son Dakika
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