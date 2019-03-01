Bursa'da, Uludağ Yolunda Bir Otobüsün Devrildiği ve Yaralılar Olduğu İhbarı Üzerine Kaza Yerine Çok...
54 dakika önce
Bursa'da, Uludağ yolunda bir otobüsün devrildiği ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bursa
'da, Uludağ
yolunda bir otobüsün devrildiği ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:01 Kaynak: AA
Bursa Sürücünün 'Ne Olur Ölme' Diye Başında Ağladığı Çarptığı Genç Kız Kurtarılamadı
Uludağ Yolunda Öğrencileri Taşıyan Otobüs Bariyerleri Aşıp Devrildi! Yaralılar Var
Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! LGP'ye Zam Geldi
"Yeğenimle Birlikte Olmuşsun, Benimle de Birlikte Olacaksın" Mesajı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı