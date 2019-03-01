Son Dakika Haberleri: Bursa'da, Uludağ Yolunda Bir Otobüsün Devrildiği ve Yaralılar Olduğu İhbarı Üzerine Kaza Yerine Çok...

Bursa'da, Uludağ Yolunda Bir Otobüsün Devrildiği ve Yaralılar Olduğu İhbarı Üzerine Kaza Yerine Çok...

54 dakika önce

Bursa'da, Uludağ yolunda bir otobüsün devrildiği ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da, Uludağ Yolunda Bir Otobüsün Devrildiği ve Yaralılar Olduğu İhbarı Üzerine Kaza Yerine Çok..., System.String[]
Bursa'da, Uludağ yolunda bir otobüsün devrildiği ve yaralılar olduğu ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:01 Kaynak: AA

İtfaiye, Uludağ, Bursa, Güncel
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