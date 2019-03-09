Bursa'da "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" Başladı

Devlet Tiyatroları
Genel Müdürlüğü tarafından bu sene 6'ncısı düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali", Romanya
'dan Lightwave Tiyatrosu'nun "Yansıma" oyunu ile perdelerini açtı.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt
, Ahmet Vefik Paşa
Sahnesi'ndeki festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, uluslararası öneme sahip festivalin Osmanlı'ya da başkentlik etmiş bir ilde gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı.
Festivalin gün geçtikçe geliştiğini ve büyüdüğünü belirten Kurt, " Bursa
, son derece önemli, başarılı ve çalışkan, uzun yıllardır kültüre, sanata, tiyatroya önem veren çok önemli bir şehrimiz. Balkanlar da bizim göz bebeğimizdir. Atalarımızın ayağının değmediği Balkan coğrafyası yoktur. Sanat, birleştiricidir, kardeşliktir, köprüdür. O yüzden sanat, Bursa'da Balkanlar'a açılan bir penceredir. O yüzden Bursa'da böylesine önemli bir festivali yapmaktan son derece mutluyuz, gururluyuz." dedi.
Kurt, festivali daha da geliştireceklerini anlatarak, şöyle devam etti:
"Biz Devlet Tiyatroları olarak, bu festivali büyütmeye, geliştirmeye söz verdik. Bu festival, daha da güzel olacak ve büyüyecek. Festival emekleme döneminden çıktı. İnşallah önümüzdeki günlerde bu festival, Balkan ülkelerinin katılımıyla Edirne
'de de gösterilerine devam edecek. Devlet Tiyatrolarında binlerce kumaşın ellerinden geçtiği, çok kıymetli, değerli kadın tasarımcılarımız var. Devlet Tiyatroları, yılda 150 oyun yapıyor ve metrelerce kumaş, kadın tasarımcılarımızın elinden geçiyor. O kadar değerli ve kıymetli, her bölgede başarıyla oyunlara imza atan bu kadın tasarımcılarımızı da unutmak istemedik ve bir sergi hazırladık."
Bursa Devlet Tiyatrosu
Müdürü Arzu Tan Bayraktutan ise Bursa'yı ve Balkanlar'ı festival sayesinde bir araya getirmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "6 yıllık kısa geçmişine karşın şimdiden Türk tiyatrosunun en özel ve prestijli buluşmaları arasına yerleşen festivalimiz aracılığıyla Bursa, bir kez daha koskoca bir oyun sahnesine dönüşecek." diye konuştu.
Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan
da "Bursa, pek çok sanat dalıyla nefes solumuş, özellikle tiyatronun imparatorluk mirası olan bir şehir. Bursa Valiliği
, Devlet Tiyatroları ile bu mirası yaşatmak ve geleceğe taşımak için el ele yürümektedir. Bu festival, Bursalıları tiyatroya doyururken bir taraftan da Balkan ülkeleriyle olan dostluk ve kardeşlik bağlarını da güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Daha sonra Mustafa Kurt, sergide emeği geçenlere plaket takdim etti.
Törene, Bursa Vali Yardımcıları Ergün Güngör
ve Nevzat Ergün
, Osmangazi
Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak ile çok sayıda yerli ve yabancı tiyatro topluluğu katıldı.
Devlet Tiyatrolarından emekli olmuş ve halen çalışan 17 kadının tasarladığı oyun kostümlerinin yanı sıra kostüm eskizleri ve oyun fotoğraflarından oluşan "Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi" de festival kapsamında sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, festivalin sona ereceği 26 Mart'a kadar görülebilecek. Türkiye
'nin yanı sıra Romanya, Bulgaristan
, Makedonya
, Karadağ
, Arnavutluk
, Yunanistan
ve Kosova
'nın önemli tiyatro gruplarını ve Devlet Tiyatrosu yapımlarını Bursalı tiyatroseverlerle buluşturacak festival, 18 gün sürecek.