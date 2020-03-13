Bursa'da "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 'Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali' - Son Dakika

Bursa'da "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"

21 dakika önce

Bursa'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 7'incisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında Kosova'dan "Arturo Ui" adlı oyun sahnelendi.

Bursa'da

Bursa'da, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl 7'incisi düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" kapsamında Kosova'dan "Arturo Ui" adlı oyun sahnelendi.

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda Bertholt Brecht'in kaleme aldığı oyunu Bekim Lumi yönetti.

Oyunda, Bujar Ahmeti, Afrim Kasapollo, Afrim Muçaj, Labinot Raci ve Valmir Krasniqi gibi oyuncular performans sergiledi.

Koreografisini Majlajdo Gala'nın üstlendiği ve Kosova Ulusal Tiyatro'sunun sahnelediği oyun sanatseverler tarafından beğeni topladı.

Oyun, 20'nci yüzyıldaki fiziksel şiddet, soygunlar, yangınlar, baskılar gibi sosyal sorunların siyasetçilerin ve halkın üzerindeki etkileşimlerini konu aldı.

Kosova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım
Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı

Son Dakika Haberleri
01:18 İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 109'a yükseldi
01:10 Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü
01:06 Afyonkarahisar'da yüzlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi
01:05 Niğde Otogarı'nda tatil yoğunluğu
01:04 Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçme kararı Resmi Gazete'de

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 01:21:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]