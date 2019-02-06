Bursa'da "Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya Yörükler Sempozyumu" Düzenlenecek

Bursa'da cuma günü başlayacak uluslararası katılımlı "Orta Asya'dan Anadolu'ya Yörükler Sempozyumu"nda 32 akademisyen tarafından sunumlar yapılacak.

Bursa'da cuma günü başlayacak uluslararası katılımlı "Orta Asya'dan Anadolu'ya Yörükler Sempozyumu"nda 32 akademisyen tarafından sunumlar yapılacak.



Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Soğanlı Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Yörüklüğün obayı, ekmeği, ayranı, merayı paylaşmak, tabiatın dengesiyle oynamadan, doğanın dengesini bozmadan yaşam sürdürmek anlamına geldiğini söyledi.



Yörüklüğün, konar göçer olmaktan çok daha derin bir anlayışa sahip yaşam tarzı olduğunu belirten Dündar, "Tabiatın bağrında ona zarar vermeden yaşama düşüncesi Yörüklüğün düsturudur." dedi.



Kırsal mahallelerde Yörük kültürünün sürdürülmesi için büyük çaba harcadıklarını dile getiren Dündar, şöyle konuştu:



"Yörükler Bursa'da buluşarak bir felsefe çerçevesinde üç kıtaya kadar yol aldılar, barışı ve huzuru götürdüler. Düzenleyeceğimiz sempozyum da Yörük tarihini ortaya koyma adına önemli bir projedir. Bu çalışmayı da yazılı bir eser haline getirerek sizlerle paylaşacağız. Dünyanın pek çok yerinden gelen 32 hocamız bu sempozyumda bilimsel sunumlar yapacak. Buradan diyoruz ki Yörükler bu ülkenin mayasıdır, hamurudur. Bizler de bu mayayı tekrar gündeme getirerek toplumun, bölgenin, insanlığın barışına hizmet edecek olan çalışmalarda öncüyüz."



Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı da Türk kültürünün mayasında Yörüklerin derin izlerinin görüldüğünü vurguladı.



Sempozyumun içeriği hakkında bilgi veren Varlı, "Sempozyum boyunca Yörük kültürü içinde müzikal unsurların nasıl yansıtıldığını gözler önüne sereceğiz. Sempozyum sonunda yayımlanacak kitabın da önemli bir kaynak olacağının düşünüyorum. Bu anlamda da büyük bir açığı da kapatmış olacağız." ifadelerini kullandı.



Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu ise Anadolu'da yurt tutan Türklerin bir süre sonra Yörük adıyla da anılmaya başlandığına değinerek, şunları kaydetti:



"En eski Türkçenin özelliklerini, en eski Türk evinin özelliklerini, tarım hayatını ve gündelik hayatı biz bunların hayatlarından öğreniyoruz çünkü onlar diğer topluluklarla haşır neşir olmadıkları için bu özgün özelliklerini koruyabilmişler. Bu sebeple Yörüklerin bu kültürünü yaşatmak uluslararası bir anlam kazanıyor. Yörük toplantısı bu bakımdan önem taşımaktadır."



Ördekli Kültür Merkezi'nde 8 Şubat Cuma günü başlayacak sempozyum, 10 Şubat Pazar günü sona erecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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