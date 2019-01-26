Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uluslararası Rubik Küp Turnuvası

Bursa'da Uluslararası Rubik Küp Turnuvası

1 saat önce

Uluslararası katılımlı "Türkiye Rubik Küp Turnuvası" Bursa'da başladı.

Bursa'da Uluslararası Rubik Küp Turnuvası, System.String[]
Uluslararası katılımlı "Türkiye Rubik Küp Turnuvası" Bursa'da başladı.

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'nde "Bursa Winter 2019" başlığıyla düzenlenen turnuvaya Türkiye, Kanada, ABD, Özbekistan, Çin, Hindistan ve İngiltere'den 55 yarışmacı katılıyor.

Katılımcılar 3x3, 2x2, 4x4, 5x5, 6x6, 3x3 tek el, 3x3 gözü kapalı, 3x3 en az hamle, square-1, skewb, pyraminx ve megaminx olmak üzere 12 kategoride yarışıyor.

Dünya Küp Birliği (World Cube Association) Türkiye delegesi İskender Aznavur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılından bu yana yarışmalar düzenlediklerini söyledi.

Türkiye'deki 18'inci yarışmaya Bursa'nın ev sahipliği yaptığını belirten Aznavur, şunları kaydetti:

"Bu yarışmalar bittikten sonra skorlar, on-line olarak Dünya Küp Birliğinin veri tabanına gönderiliyor. Böylece herkesin görebileceği şekilde sıralama sunuluyor. Türkiye'deki yarışmaya çevre ülkelerden de katılım oluyor. Dünya sıralamasında Türkiye olarak, ilk 100'e girdiğimiz iki kategori var. Bunlardan biri '2x2' kategorisinde dünya 20'ncisi olan, bir de 'square one' kategorisinde bir arkadaş var. Bu iki kategoride dünyada iyi bir sıradayız. Gelişiyor, şu anda Avrupa'da dereceler yakalamaya çalışıyoruz. Umudumuz ilerleyen senelerde daha iyi olması."

Aznavur, yarışmanın yarınki final müsabakalarıyla sona ereceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:00 Kaynak: AA

Kanada, İngiltere, Türkiye, Bursa, Güncel
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