Son Dakika Haberleri: Bursa'da umuma açık iş yerlerine şok baskın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bursa'da umuma açık iş yerlerine şok baskın

11 dakika önce

Bursa'da umuma açık iş yerlerine şok baskın Bursa polisi denetimlerine devam ediyorBURSA - Bayram öncesi denetimlerini arttıran Bursa polisi, 300 personelden oluşan 75 ekiple umuma açık iş yerlerini denetledi.

Bursa'da umuma açık iş yerlerine şok baskın
Bursa polisi denetimlerine devam ediyor
BURSA - Bayram öncesi denetimlerini arttıran Bursa polisi, 300 personelden oluşan 75 ekiple umuma açık iş yerlerini denetledi. 30 farklı iş yerinin ve 892 şahsın yapılan kontrollerinde, bir çok iş yerine çeşitli cezalar uygulandı.
Bayram öncesi denetimlerini arttıran Bursa Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı farklı şubelerde görevli 300 personelden oluşan 75 ekibin katılımıyla umuma açık yerlere baskın düzenledi. 30 iş yerinin incelendiği uygulamada 892 şahsın UYAP sorgusu yapıldı. Sorgulanan 8 şahsın çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. Gece 01.00 ile 03.00 saatleri arasında yapılan denetlemelerde, 12 iş yerinde kapalı alanda sigara içildiği, 3 iş yerinde TAPDK belgesi olmadığı, 4 iş yerinde canlı müzik belgesinin olmadığı, 8 farklı iş yerinde toplam 21 çalışanın SGK ve Kimlik Bildiriminin yapılmadığı, 1 kadının konsomatris olarak çalıştırıldığı, 3 iş yerinin de tabela adı ile ruhsat kaydının farklı olduğu tespit edilerek idari işlem yapıldı. Ayrıca 1 şahsın da başkasına ait kimlik kullandığı tespit edilerek adli işlem uygulandı.
Bursa'da umuma açık iş yerlerine şok baskın
Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2019 05:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Molozların arasından çıkan ve çay bahçesinde sergilenen Roma dönemine ait sütun başı, müzeye taşındı Ahududu hasadı üreticinin yüzünü güldürdü! Kilosu 11 TL'den satılıyor Bursa'da 6 ton ağırlığında sahte içki yakalandı CHP'li vekil, "Kazı Kazan" oyunu hakkındaki şüpheleri Meclis gündemine taşıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.7.2019 05:26:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da umuma açık iş yerlerine şok baskın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]