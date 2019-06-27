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Bursa'da umumi tuvalet iflas etti

1 saat önce

Bursa'da umumi tuvalet iflas etti Umumi tuvaletin iflas etmesi vatandaşlara zor anlar yaşatıyorBURSA - Bursa'da 50 yılı aşkın süredir hizmet veren umumi tuvalet iflas edince çarşı esnafı ve vatandaşlar zor anlar yaşamaya başladı.

Bursa'da umumi tuvalet iflas etti
Umumi tuvaletin iflas etmesi vatandaşlara zor anlar yaşatıyor
BURSA - Bursa'da 50 yılı aşkın süredir hizmet veren umumi tuvalet iflas edince çarşı esnafı ve vatandaşlar zor anlar yaşamaya başladı.
Bursa'nın tarihi Kayhan Çarşısı'nda bulunan Kayhan Camii'ne ait umumi helanın işletmecisi, giderlerini karşılayamayınca zarar etti. Tuvalet işletmecesi zararını karşılayamayınca helanın kapısına kilit vurdu. Tuvaletin neden kapandığını merak edenlere ise caminin kapısına astığı 'WC zarar ettiği için kapanmıştır' tabelasıyla cevap verdi. Kısa sürede tepkilere yol açan umumi hela sosyal medyada da vatandaşlar tarafından paylaşılmaya başlandı.
Çarşı esnafından bazıları, "Burası 50 yıllık cami. Çarşının esnafı yıllardır hacet gidermek için buraya gidiyordu. Ama nasıl olduysa zarar etmiş. Buradaki çarşı esnafını geçtik, alışverişe ziyarete gelen vatandaşlar da burayı kullanıyordu. Kadınlar açısından da zor bir durum. Bizim için de öyle. Şimdi biz ihtiyaç gidermek için nereye gideceğiz" diyerek sitemde bulundular.
Bursa'da umumi tuvalet iflas etti
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:29 Kaynak: İHA
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