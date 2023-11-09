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Bursa'da Üniversite Öğrencisi Otobüste Yolculara Ücretsiz Seyahat Ettirdi - Son Dakika

Bursa'da Üniversite Öğrencisi Otobüste Yolculara Ücretsiz Seyahat Ettirdi

09.11.2023 17:47

Bursa'da yaşayan üniversite öğrencisi Hüseyin Halis, otobüste yaşanan validatör arızası nedeniyle yolculara ücretsiz seyahat imkanı sağladı. Arkadaşları tarafından videoya kaydedilen olay, sosyal medyada viral oldu. Ancak yanlış bilgiler nedeniyle gencin sevgilisinden ayrıldığı için böyle bir jest yaptığı düşünüldü. Gerçek ise arızadan faydalanmak olduğunu ifade eden Halis, büyükşehir belediyesine teşekkür etti ve gençler için devamını beklediklerini söyledi.

Bursa'da yaşayan üniversite öğrencisi Hüseyin Halis (20) ders çıkışı arkadaşları ile otobüsle yolculuk ederken şoförün validatör arızası nedeniyle binen yolculara 'bu seferlik ücretsiz' demekten yorulduğunu fark etti. Eğlencesine otobüse binen yolculara "Arkadaşlar ücretsiz, bugün bendensiniz" diyen genci videoya kaydeden arkadaşları görüntüleri sosyal medyaya yükledi.

Video kısa sürede viral olunca kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgiler nedeniyle gencin sevgilisinden ayrıldığı için böyle bir jest yaptığı düşünüldü. Gerçek ise bambaşkaydı. Halis, otobüste arıza olduğunu söyleyerek bu durumdan faydalandığını ifade etti.

"ARIZA VARDI, BİZ DE ONDAN FAYDALANDIK"

Yaşanan olayın ardından işin gerçeğini anlatan Uludağ Üniversitesi öğrencisi Hüseyin Halis, "Bir anlık gaza gelip böyle bir şey yaptık. Arıza vardı, biz de ondan faydalandık. Büyükşehir belediyesine bu ücretsiz yolculuktan dolayı teşekkür ediyoruz. Gençler için devamını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"SEVGİLİ DURUMUM YOK, 'MAKARA OLSUN' DİYE YAZDIM"

Halis, konuşmasının devamında ise "Gece vakti yurda giderken otobüs geldi, biz de bindik. Bukart'ın okutulduğu validatör arızalıymış, şoför de binen yolculara sürekli uyarıda bulunuyordu. Şoför biraz bizim devam etmemiz için ricada bulundu. Sosyal medyada akım varmış, arkadaşlar da videoya çekmiş. Akşam yurda gidince sosyal medyadan paylaştık. Altına da 'sen 4-G'ye biniyorum deyince biz de otobüsü satın aldık' yazdık. Sevgili durumum yok, 'makara olsun' diye yazdım. Yolcular benim otobüsü kiraladığımı sandılar. O nedenle sevinip bindiler." dedi.

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Üniversite Öğrencisi Otobüste Yolculara Ücretsiz Seyahat Ettirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Üniversite Öğrencisi Otobüste Yolculara Ücretsiz Seyahat Ettirdi - Son Dakika
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