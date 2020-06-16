Bursa'da Üniversite-Sanayi işbirliğinde 'Sağlık-Sanayi' dönemi başlıyor - Son Dakika

Bursa'da Üniversite-Sanayi işbirliğinde 'Sağlık-Sanayi' dönemi başlıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tarafından göreve geldiği ilk günlerde ortaya koyulan Üniversite-Sanayi işbirliği hedefi ilk meyvelerini vermeye başlıyor.

Bursa'da Üniversite-Sanayi işbirliğinde 'Sağlık-Sanayi' dönemi başlıyor, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tarafından göreve geldiği ilk günlerde ortaya koyulan Üniversite-Sanayi işbirliği hedefi ilk meyvelerini vermeye başlıyor. Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından Ermaksan ile BUÜ Tıp-Diş Hekimliği-Mühendislik fakülteleri ortaklığında 'Sağlık-Sanayi' alanında projeler hayata geçirilecek.


BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz başkanlığında gerçekleştirilen 'Proje Tanıtım Toplantısı'na, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Akın Etemoğlu, Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ahmet Özkayan, Diş Hekimliği Fakültesi yöneticileri, akademisyenler ve Ermaksan Proje Geliştirme Birimi yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, kentle bütünleşen, sanayi ile işbirliği yapan bir üniversite oluşturmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Önceliklerinin Bursa ve Türkiye'ye hizmet etmek olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Bu anlayış ile göreve başladığımız ilk andan itibaren Üniversite-Sanayi işbirliğini harekete geçirmek amacıyla ÜSİGEM-KÜSİ gruplarını oluşturduk. Kentimizin çok önemli sanayi kuruluşlarının yöneticilerini ve iş dünyasının temsilcilerini bu gönüllü çalışma grubunun içerisine dahil ettik. Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan Bey de bu grubumuz içerisinde özveri ile çalışan kıymetli sanayicilerimizden birisidir. Toplantılarımıza katılarak bizlere ufuk açıcı katkılarda bulundu. Ermaksan'da yaptığımız toplantıda güzel projeler ortaya çıkmıştı. İleri teknoloji ürünler üreten Ermaksan ile Tıp Fakültemizin, Diş Hekimliği Fakültemizin ve Mühendislik Fakültemizin ortak çalışabileceği projeler belirledik. Bu projeleri görüşmek, detaylandırmak ve atılacak adımları belirlemek için de bugün bir araya geldik" diye konuştu.


Kılavuz: "Ana hedefimiz yerli üretime katkı sunmak"


Çalışmaların ana hedefinde yerli üretimin arttırılması, Türkiye'nin kalkınması olduğunu kaydeden Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, "Bizim ithal etmek durumunda olduğumuz malzemeleri ikame ederek, dışarıya olan bağımlılığımızı azaltmak, zor ve dar günlerimizde önümüzü açacak projeler üretmek istiyoruz. Bizimle aynı hedefi bulunan sanayicilerimizle bu anlamda çalışacak, neler yapabiliriz, hangi yolları izleyebiliriz bu konuları ele alacağız. Ortaklaşa belirlediğimiz projelerimiz var. Bunun için bir araya geldik. İnşallah ilerleyen dönemlerde tüm tarafların dahil olduğu bir şekilde Bursa'mız ve ülkemiz için ürünler ortaya çıkaracağız" dedi.


BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise bu çalışmaların bir milli dava olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Ülkenin bekası adına ortaya koyulan iradeye akademik camia olarak ellerinden gelen desteği vermek istediklerinin altını çizen Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya; "Biz bu konuda geçmişte neler yapılmış diye bir araştırma yaptık. İlk kez bu konu üzerine toplanan, fikir alışverişi yapan biz olmuşuz. Sağlık-Sanayi işbirliği hamlesini bu şekilde başlatmış oluyoruz. İnşallah birlikte çalışacak ve muvaffak olacağız. Şimdiye kadar 12 proje ürettik. 2 kez toplantı yaptık. Araya pandemi süreci girmemiş olsaydı çok daha ilerlemiş olacaktık. Ermaksan yöneticilerine teşekkür ediyorum. Teklifimizi ilk seferinde kabul ettiler. Hazırlıklarımızı yaptık. Arkadaşlarımız ilk etapta bu toplantıda 5 projemiz hakkında detaylı sunumlar yapacak. İnşallah güzel işlere imza atacağız" şeklinde konuştu.


Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ahmet Özkayan da Türkiye'de üretilmeyecek herhangi bir ürünün bulunmadığını söyledi. Ülkenin akademik altyapısı sayesinde bilimsel gelişmelerini sürdürdüğüne işaret eden Ahmet Özkayan; "Teknoloji, makine ve üretim alanında da bizim iş insanlarımıza ve fabrikalarımıza güvenebilirsiniz. Üretilmeyecek en ufak bir şey yoktur. Yeter ki istensin, yeter ki alt yapı olsun. Bizim insanımız, mühendisimiz bunların hepsini araştırıyor, buluyor ve yapıyor. Bursa'da da bu söylediklerimin hepsi zaten var. Türkiye artık belli bir noktaya geldi. Üretim konusunda da yapamayacağımız herhangi bir şey yok. Üniversitemiz ile ilk defa böyle yakın bir çalışma ortamı oluşturduk. Her zaman hayal ettiğimiz bir olguydu. Rektörümüze ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Çok önemli projelere ve katma değeri olan çıktılara ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.


Toplantıda hazır bulunan akademisyenler, daha önce belirlenen 5 ana proje için hazırladıkları çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Alınan kararlar, oluşturulan çalışma grupları tarafından yürütülecek ve belli aralıklarla raporlanarak heyete sunulacak. - BURSA

Saim Kılavuz, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da Üniversite-Sanayi işbirliğinde 'Sağlık-Sanayi' dönemi başlıyor - Son Dakika

Son Dakika

Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı 7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı 75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, Libya konusunda anlaştı         
19:19
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu         
19:12
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı         
19:09
Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi Korona nedeniyle kapalı kafeye 391 bin lira elektrik faturası geldi         
19:06
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor         
18:52
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu         
18:32
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı         
18:22
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı         
18:10
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi         
18:07
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti         
17:36
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor         
17:30
Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı         
17:17
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu         
17:17
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor         
17:11
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim         
17:05
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler         
16:59
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi         
16:51
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor         
16:28
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
16:21
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı         
16:19
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi         
16:13
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti         
16:11
Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup         
16:00
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi         
15:58
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi         
15:47
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı         
15:38
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor         
15:34
2 gündür kayıp olarak aranan Kadir, başından vurulmuş halde bulundu 2 gündür kayıp olarak aranan Kadir, başından vurulmuş halde bulundu         
15:34
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu         
15:17
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 19:28:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da Üniversite-Sanayi işbirliğinde 'Sağlık-Sanayi' dönemi başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]