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Bursa'da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere 300 bin soruluk çevrim içi uygulama desteği - Son Dakika

Bursa'da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere 300 bin soruluk çevrim içi uygulama desteği

03.06.2021 12:53
Bursa'da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere 300 bin soruluk çevrim içi uygulama desteği, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için 300 bin soru, 10 yayınevinin içerikleri ve 800'den fazla test kitabı içeren çevrim içi uygulamayı hizmete sundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için 300 bin soru, 10 yayınevinin içerikleri ve 800'den fazla test kitabı içeren çevrim içi uygulamayı hizmete sundu.

Belediyenin "Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü" mobil uygulamasına eklenen Pakodemy programlarıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrenciler, son haftalara girdikleri sınav maratonunda kendilerini test etme imkanı buluyor.

Öğrenciler, uygulama üzerinden canlı deneme sınavları, plan yapabilme ve yapay zeka koçluğu gibi hizmetlerden de yararlanabiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde okuldan uzak kalan öğrenciler için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Üniversite sınavı için sayılı günler kaldığını belirten Aktaş, şunları aktardı:

"İşin finalindeyiz, uzmanlar da öğrencilerimizin bol miktarda soru çözmesiyle alakalı bir tavsiyede bulunuyorlar. Bu arada 13 Haziran'da bir üniversite sınavı ciddiyetinde, ilk 100'e girenlere ödüllerin olduğu, 10 binden fazla öğrencimizin de sınava gireceği bir deneme sınavımız var. Online hazırlık modülü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kulübü'ne üye olan öğrencilerimize bu imkanı sağlıyoruz. Şu an 3 bini geçen sayıda öğrencimiz bu işin içerisinde. Online hazırlık programımızda 300 bin soru, 10 yayınevi, 800'den fazla test kitabı, canlı deneme sınavları, plan yapabilme, yapay zeka koçluğu ve sürpriz hediyelerin bulunduğu Pakodemy uygulamasını hayata geçirdik. Öğrencilerimizin de yoğun bir ilgisi var. İşin finalinde çocuklarımız yoğun bir soru formatıyla kendilerini son kez test etme imkanına bu vesileyle sahip olacaklar."

Çocukların okuldan uzak kaldığını dile getiren Aktaş, "Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı 'Telafide Ben de Varım' projesinde pilot illerden bir tanesiyiz. Ama şu an ne yapılsa azdır diye düşünüyorum, amacımız yerelde çocuklarımızın bu sınava en hazırlıklı bir şekilde girmeleri." dedi.

Öğrenciler uygulamadan memnun

Uygulamayı kullanan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Damlanur Duran, içerikten çok memnun olduğunu belirtti.

Uygulama için belediyeye teşekkür eden Duran, "Online dönemde sınava hazırlanırken bize çok yardımcı oluyorlar. Gerek denemeler gerekse de birçok yayınevinin soru bankaları, bizlere soru çözme döneminde yardımcı oluyor. Konu tekrarları yapıp, kendimize özel analizler yaparak her durumda yanlışlarımızı ve hatalarımızı görüp bunların üzerine ilerleyebiliyoruz." diye konuştu.

Aynı lisede öğrenim gören Alper Akman ise uygulamanın içeriğinin çok dolu olduğunu, çevrim içi testlerle sınava iyi bir şekilde hazırlandıklarını aktardı.

Akman, anlayamadıkları soruları tekrar görebilme imkanına da sahip olduklarını kaydederek, "Kendimizi test edebiliyoruz, uygulamayı kullananlar arasındaki sıralamamızı görebiliyoruz. Öğrenciler çalışma programı yaparken onlara eşlik ediyor dolayısıyla bu yönden sınava hazırlanmada iyi bir program." ifadelerini kullandı.

Bursa'da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere 300 bin soruluk çevrim içi uygulama desteği
Bursa'da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere 300 bin soruluk çevrim içi uygulama desteği
Bursa'da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere 300 bin soruluk çevrim içi uygulama desteği
Bursa'da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere 300 bin soruluk çevrim içi uygulama desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yapay Zeka, Üniversite, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere 300 bin soruluk çevrim içi uygulama desteği - Son Dakika


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