Bursa'da üniversite yurtları karantinaya hazır - Son Dakika
Son Dakika Yerel Bursa'da üniversite yurtları karantinaya hazır - Son Dakika

Bursa'da üniversite yurtları karantinaya hazır

28 dakika önce

- Bursa'da üniversite yurtları karantinaya hazır Öğrenci yurtları karantina bölgesi yapılıyor Bursa'da korona virüs (Covid-19) için tedbirler alınmaya devam ediyor.

- Bursa'da üniversite yurtları karantinaya hazır

Öğrenci yurtları karantina bölgesi yapılıyor

BURSA - Bursa'da korona virüs (Covid-19) için tedbirler alınmaya devam ediyor. Üniversite öğrenci yurtları boşaltılarak, muhtemel bir durumda karantina bölgesi yapılmak için dezenfekte ediliyor.

Türkiye genelinde korona virüs için tedbirler alınmaya devam ediyor. Dünyanın pek çok ülkesinde etkisini gösteren korona salgını için yurt genelinde bir çok tedbir alındı. Umreden gelen 10 bin 330 kişinin Ankara ve Konya'da öğrenci yurtlarında karantinaya alınmasının ardından tedbirler sürüyor. Bursa'da bazı öğrenci yurtları da muhtemel bir olumsuz durumda, karantina bölgesi yapılmak üzere boşaltıldı. Üniversitelerde eğitime ara verilmesinin ardından Emir Sultan Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler yurttan çıkartıldı. Evlerine gitmek istemeyen öğrenciler ise Orhangazi Yurdu'na nakledildi. Öğrencilerin nakledilmesinin ardından yurt dezenfekte edilerek muhtemel bir durumda karantina bölgesi yapılmak üzere hazırlanıyor.

Bursa'da üniversite yurtları karantinaya hazır

Bursa, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti         
16:55
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi         
15:33
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi         
15:23
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı         
14:31
Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum Gigi Datome'den koronavirüs uyarısı: Türkiye'nin İtalya gibi olmasını istemiyorum         
12:10
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi         
12:00
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi         
11:40
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor         
09:46
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın         
23:07
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak         
22:27
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 19:25:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da üniversite yurtları karantinaya hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]