Son Dakika Haberleri: Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden şahıs tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden şahıs tutuklandı

Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden şahıs tutuklandı

6 saat önce

Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden şahıs tutuklandıBURSA - Bursa'da üniversiteli kız öğrencilerin kaldığı yurt çevresinde teşhircilik ve sözlü cinsel tacizde bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden şahıs tutuklandı

BURSA - Bursa'da üniversiteli kız öğrencilerin kaldığı yurt çevresinde teşhircilik ve sözlü cinsel tacizde bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde bulunan kız öğrenci yurtlarındaki öğrencilere teşhir ve sözlü cinsel tacizde bulunan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 452 adet güvenlik kamerasını incelemesi sonucu 33 yaşındaki Y.G. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri ikametine yaptığı şafak baskınıyla şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden Y.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden şahıs tutuklandı

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:44 Kaynak: İHA
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