BURSA'DA ÜRETİCİ COĞRAFİ İŞARETLİ ŞEFTALİ AĞAÇLARINI KESİYOR

Bursa'da şeftali üreticileri, ürünlerinin para etmediğini gerekçe göstererek ağaçlarını kesiyor.
Bursa'da şeftali üreticileri, ürünlerinin para etmediğini gerekçe göstererek ağaçlarını kesiyor. Ürünlerine maliyet fiyatının çok altında değer biçildiğini belirten çiftçiler Bir kilo şeftalinin dalındaki maliyeti 1 lira 75 kuruş. Bazı sanayiciler, ürünlerin suluk kısmı dediğimiz bölümünü 40 kuruşa almaya çalışıyorlarö açıklamasında bulundu. Bursa'nın Kestel İlçesinde şeftali üreticileri zor günler yaşıyor. Bursa'nın şeftali üretiminin büyük bir kısmının sağlandığı ilçede artan yakıt, ilaç ve gübre fiyatlarına bağlı olarak ürünlerinin maliyetini kurtarmaması nedeniyle üreticiler bahçelerinde bulunan şeftali ağaçlarını kesmeye başladı. Meyve suyu fabrikalarının şeftalinin kilosuna 40 kuruş değer biçmesine isyan eden üreticilerin ürünlerini döktüğünü belirten Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç Bazı köylerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Dimdik durdular ve şeftalinin kilosunu 40 kuruştan vermediler, çöpe döktüler. 100 liradan işçi çalıştıran köylü, ürününü toplamadı ve çöpe döktü. Bazı köylerde ürünlerini tarlada bırakıp gübre yapıyorö dedi. Şeftali üreticisinin kış aylarında yaptığı giderlerle ürüne verilen değer arasında uçurum olduğunu vurgulayan Kılıç Kış döneminde yapılan giderler 40 kuruş. Yakıt 15 kuruş. Soğutma gideri 10 kuruş. İşçilik gideri 50 kuruş. Mali giderler 2 kuruş. Kesim budama işleri 5 kuruş. Gübreleme 15 kuruş. Ekipman gideri 15 kuruş. Yaklaşık 23 kuruş olan diğer kalemleri de kattığımzda kilogram başına düşen gider 1 lira 75 kuruş. Biz bu parayı cebimizden çıkarıp veriyoruz. Bunun karşılığında meyve suyu fabrikaları 40 kuruşa şeftalinin kilosunu almaya çalışıyorlarö açıklamasında bulundu. ÇİFTÇİ ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI ALMAK ZORUNDAö Kılıç, çiftçinin artan mazot, gübre ve ilaç fiyatları nedeniyle işinin her geçen gün daha da zorlaştığını, bu nedenle de köyde genç nüfusun kalmadığını belirtti. Çiftçiye yardım elinin uzatılması ve çiftçiliğin cazip hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen Kılıç, Bursa'nın gelir kaynaklarından sembol olan ürünlerimiz vardır. Bunlardan bir tanesi de dünya markası Bursa şeftalisidir. Kestane şekeri ne kadar ünlüyse 'Bursa Şeftalisi'de o kadar ünlüdür. Ürün para etmediği için köylerde gencimiz kalmadı. Çiftçi alın terinin karşılığını almak zorunda. Benim köyde kalmam için bir sebep üretilmesi lazım. Çiftçiliğin cazip hale getirilmesi lazım. Bu ürünlerden para kazanmamız gerekiyor. Gübrede, mazotta çiftçiye destek sağlanması lazım. Aksi halde dayanacak gücümüz kalmadı. Çiftçi toprağını satmaya başladı. Bu çiftçi şeftaliyi kesmenin yanı sıra tarlasını satıyor. Para kazanamıyoruz. Bunun içinde her geçen gün çiftçinin işi zorlaşıyorö şeklinde konuştu. ÜRÜNLERİMİZİN HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULMASINI İSTİYORUZö Şeftali üreticisi Bekir Sarıpınar ise artık şeftalinin maliyetini karşılayamadıklarını ve bu nedenle bir sonraki sene üretim yapmayacaklarını söyledi. Sarıpınar, 1 ton üründe bin 300 lira zarar ettiklerini vurgulayarak Şeftali suluk firmalarına satıldığı takdirde çiftçinin kilogram başına 1 lira 25 kuruş gibi bir zararı ortaya çıkıyor. Ortalama 100 ile 200 ton arası şeftali üreten çiftçimiz var. Maliyet olarak bunları hesapladığımızda çok büyük rakamlar piyasaya çıkıyor. Ortalama 1 ton üründe bin 300 lira zararımız oluyor. Bunu toplama bağlarsak afaki rakamlar ortaya çıkıyor. Taban fiyatı oluşturan suluk şeftalinin fiyatı, daldaki şeftalinin fiyatını düşürüyor. Pazarlama alanında bu da bize zarar veriyor. O yüzden çiftçilerimiz emek verdiği ağacını, emeğinin karşılığını alamadığı için kesmek zorunda kalıyorö açıklamasında bulundu. Meyve suyu fabrikalarına karşı boykot başlattıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını ifade eden Sarıpınar sözlerini şu şekilde sürdürdü; Şuan bölgemizde coğrafi işaretlerini aldığımız ve yoğun olarak yetiştirdiğimiz şeftali cinsleri var. Bursa bölgesinde en kaliteli ürünleri yetiştiren çiftçimiz var. Çiftçinin en büyük sıkıntısı, kar, yağmur, çamur demeden üretmeye çalıştığı, bakımını, budamasını yaptığı şeftaliye maliyetinin çok altında fiyat önerilmesi. Bu bizlere ağır gelmeye başladı. Bir kilo şeftalinin dalındaki maliyeti 1 lira 75 kuruş. Bazı sanayiciler, ürünlerin suluk kısmı dediğimiz bölümünü 40 kuruşa almaya çalışıyorlar. Çiftçilerimiz, maliyetlerin yükselmesiyle, işin altından kalkamaz oldu. Ürünlerimizin hak ettiği değeri bulmasını istiyoruz. Verdikleri emeğin karşılığını almalarını istiyoruz. Biz de 2 ay önce, suluk firmalarına karşı boykot başlattık. Şu an başlatmış olduğumuz boykottan bir sonuç alamadık. Çiftçinin hasadı tarlada kaldı. Kimse toplayıp suluk firmalarına satmak istemedi. Ürüne verdiğimiz emeğin ziyan olmaması için tekrar suluk firmalarına meyve vermeye başladık. Ürünümüzün toprakta kalmasına vicdanımız el vermediö
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20.7.2019 13:01:23. #1.13#
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