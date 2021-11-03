Bursa'da üreticilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kestel ve İznik ilçelerinde düzenlenen dağıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Kestel'de düzenlenen programdan konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, çiftçilerin işletmesinde en büyük girdi maliyetlerini tohumların oluşturduğunu bildirdi.

Üreticilere bir nebze de olsa katkı sağlamak ve yeni çeşitleri tanıtmak adına özel sektörden tedarik edilen buğday, arpa ve korunga bitkisinin tohumları çiftçilere dağıtılacağını belirten Aygül, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda her bir üreticimizin 5 dekar alanda uygulayacağı bu deneme çalışması ile 14 çiftçimize 1750 kilogram buğday, 6 çiftçimize 750 kilogram arpa ve 1 çiftçimize 50 kilogram korunga tohumu teslim ediyoruz. Hasat zamanında Kestel ilçemize en iyi uyum sağlayan çeşit tespit edilerek bölgemizde yaygınlaştırılması konusunda tarla günü başta olmak üzere yayım çalışmalarına ağırlık verilecektir." ifadelerini kullandı.

Aygül, İznik'te düzenlenen etkinlikte ise "Proje kapsamında yem bitkileri uygulanacak alanlarda belirlenecek olan 50 üreticimizin birim alanda en yüksek verimi alması ve hayvancılık sektöründeki kaba yem açığının azaltılması başlıca hedeflerimizdendir. Toplam proje bütçesi 19 bin 750 liradır." değerlendirmesinde bulundu.

Dağıtım programlarına Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, İznik Kaymakamı Recai Karal, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcıları Erdoğan Ceylan ve Esra Uzun da katıldı.