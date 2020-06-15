Bursa'da üretilen yıkanabilir maske kumaşına ABD ve Avrupa'dan ilgi - Son Dakika

Bursa'da üretilen yıkanabilir maske kumaşına ABD ve Avrupa'dan ilgi

Dominant Tekstil firmasınca ham maddesi ve tasarımı tamamen yerli üretilen, Bursa Teknik Üniversitesi laboratuvarlarında geliştirilen maske kumaşı ve kumaştan maskeler, başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ülkeden yoğun ilgi görüyor.

Bursa'da üretilen yıkanabilir maske kumaşına ABD ve Avrupa'dan ilgi, System.String[]

Dominant Tekstil firmasınca ham maddesi ve tasarımı tamamen yerli üretilen, Bursa Teknik Üniversitesi laboratuvarlarında geliştirilen maske kumaşı ve kumaştan maskeler, başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ülkeden yoğun ilgi görüyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için mevcut kılavuzunu güncelleyerek hükümetlere halka açık yerlerde kumaş yüz maskeleri takılmasının teşvik edilmesi yönündeki tavsiyesinden sonra bez maskelere talep arttı.

Bursa'da, yapılan 4 farklı testten yüksek başarıyla geçen ve test sonuçlarına göre yüzde 99,96 filtreleme yapabilen maske kumaşını üreten firma, siparişlere yetişmeye çalışıyor.

Firma yetkilisi İsmail Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada birçok testten geçen maske kumaşının, maskelerde en çok şikayet konusu olan terlemeyi de önlediğini ifade ederek sertifikasyon işlemlerinin de tamamlandığını söyledi.

Kumaşın üretiminin yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Yardımcı, şöyle konuştu:

"Şu anda ciddi manada siparişlerimiz var. İlk ihracatımızı Tunus'a yaptık. Tunus'tan sonra Fransa'ya gönderildi. Fransa'da Afnor sistemi var ve bizim ürünümüzü bu sisteme adapte ettiler. Fas ve Umman'a sevkiyatımız oldu. Avrupa'da birçok ülkeye numune göndermiştik. Daha sonra Almanya ve İngiltere'ye satışlarımız oldu. En son da Amerika'ya ciddi miktarda bir satışımız var. 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü kutlamalarına yetiştirmek üzere siparişlerimiz var, ona yetiştirmeye çalışıyoruz. Kanada ile bir projemiz var, onu da gerçekleştirmek için uğraşıyoruz. Belçika ve Hollanda ile de görüşüyoruz."

Türkiye'de de ciddi oranda kumaşa talep olduğunu dile getiren Yardımcı, "Özellikle tersane sektörü ürünümüze bayıldı. Hem standartlar hem nefes alırlığı hem de tek kullanımlık maskelerin yarattığı sıkıntıları aşmak için kesinlikle bizim ürünlerimizi tercih ediyorlar. Fazla çalışanı olan birçok firma bizden ürün talep ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kumaş kendi kendini çok hızlı kurutabiliyor"

Firma yetkililerinden Ahmet Alkılıç ise teknik tekstil konusunda önemli işlere imza attıklarını ve üniversitelerle teknoloji geliştirmek için çalışmaları bulunduğunu söyledi.

Tek kullanımlık maskelerin yerini yavaş yavaş bez maskelerin aldığını anlatan Alkılıç, "Kullanımı, geri dönüşümü kolay, yıkanabilir, çok uzun süre kullanılabilir bir maske tasarladık. Bu maske kumaşı doğal olarak kendisini temizleyebilen bir elyaftan yapıldı. Kullandığımız ürünler ve tasarım tamamen yerlidir. Bu maske kumaşı özünde iki katlı ama görünürde tek kattan oluşuyor. Kumaşın maliyetini minimum seviyelerde tuttuk. Kumaştan yapılan maske 12 saat sürekli kullanımda yüksek filtrasyon sağlıyor. Dolayısıyla ürün hem nefes alabilir hem yüksek filtrasyon hem de ekonomik olarak yüksek bir katma değere sahip. Türkiye'den dünyanın çeşitli ülkelerine maske ve kumaş olarak ihraç etmeye başladık." dedi.

Bir firmanın Doğu Anadolu bölgesinde kendilerinin ürettiği kumaştan maske yapmak üzere tesis kurduğunu da belirten Alkılıç, "Üretime başlarken ürününün tamamen yerli olması gerekiyordu. Bir iplik firması bizim ürün için çok özel bir iplik tasarladı. Ürün üzerinde bakteri barındırmadığı için yıkamasanız bile herhangi bir ortamda dahi ürün üzerindeki bakteri bertaraf oluyor. Bizim kumaşımız FFP3 standartında bir filtrasyon da sağlıyor. Kumaşın ipliğindeki özellikten dolayı kumaş kendi kendini çok hızlı kurutabiliyor, diğer maskelerdeki gibi koku ve terleme olmuyor." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Tunus, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 10:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da üretilen yıkanabilir maske kumaşına ABD ve Avrupa'dan ilgi - Son Dakika

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