Son Dakika Haberleri: Bursa’da üretilip dünyaya ihraç edilecek

Bursa’da üretilip dünyaya ihraç edilecek

8 dakika önce

Renault Grubu'nun Bursa fabrikalarında seri üretimine başlayacağı Yeni Clio'nun lansmanı Cenevre Otomobil Fuarı'yla eşzamanlı olarak Bursa fabrikasında yapıldı.

Bursa’da üretilip dünyaya ihraç edilecek, System.String[]
Renault Grubu'nun Bursa fabrikalarında seri üretimine başlayacağı Yeni Clio'nun lansmanı Cenevre Otomobil Fuarı'yla eşzamanlı olarak Bursa fabrikasında yapıldı. 'Otonom, mobil ve bağlantılı' otomobil konseptiyle tasarlanan yeni Clio, Bursa'dan dünyaya ihraç edilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:35 

Ekonomi
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