DEDESİNİN KULLANDIĞI TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN UTKU, YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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DEDESİNİN KULLANDIĞI TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN UTKU, YAŞAMINI YİTİRDİ

14.08.2022 16:29

BURSA'da Utku Soyaslan (7), dedesi S.Y.?nin (62) kullandığı traktörden düştü.

BURSA'da Utku Soyaslan (7), dedesi S.Y.?nin (62) kullandığı traktörden düştü. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Utku'nun geçen yıl kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Akharem Mahallesi'nde meydana geldi. S.Y., torunu Utku Soyaslan'ı yanına alarak 16 ZA 263 plakalı traktörüyle zeytinliğine gitmek üzere yola çıktı. Bir süre sonra Utku, dengesini kaybederek traktörden düştü. Traktörün arka tekerleğinin altında kalan çocuk ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından özel araçla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Utku, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuklu Gamze-Aslan Soyaslan çifti büyük oğullarının ölüm haberiyle gözyaşlarına boğulurken, doğuştan kalp hastası olan Utku'nun geçen yıl kalp ameliyatı olduğu belirtildi. Dede S.Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Orhangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEDESİNİN KULLANDIĞI TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN UTKU, YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEDESİNİN KULLANDIĞI TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN UTKU, YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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