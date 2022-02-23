Bursa'da uygulamadan kaçan otomobil ile servis aracı ile çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da uygulamadan kaçan otomobil ile servis aracı ile çarpıştı: 3 yaralı

23.02.2022 03:33

Bursa'da uygulamadan kaçan otomobil ile servis aracı ile çarpıştı: 3 yaralı Bursa'da uygulamadan kaçan otomobil servis aracı ile çarpışarak takla attı.

Bursa'da uygulamadan kaçan otomobil ile servis aracı ile çarpıştı: 3 yaralı

BURSA - Bursa'da uygulamadan kaçan otomobil servis aracı ile çarpışarak takla attı. Takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken etrafa savrulan alkol şişeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Gençosman Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. İddiaya göre, A.K idaresindeki 16 ASE 595 plakalı otomobil uygulama yapan trafik ekiplerini görünce, geri manevra yaparak köprülü kavşağın altından devam etmek istediği sırada A.A idaresindeki 16 S 1334 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil takla atarak yola savruldu. Otomobil içinde bulunan sürücü A.A ve yanında bulunan A.C ve M.Y yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ikinci bir kaza olmaması için güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara ilk müdahalesinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere götürdü.

Öte yandan kaza nedeniyle yol savaş alanına dönerken etrafa savrulan alkol şişeleri dikkatlerden kaçmadı.

Servis sürücüsü ise polis ekiplerine kaza anını anlattı.

Kazayla alakalı soruşturma başlattı.

Bursa'da uygulamadan kaçan otomobil ile servis aracı ile çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'da uygulamadan kaçan otomobil ile servis aracı ile çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'da uygulamadan kaçan otomobil ile servis aracı ile çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'da uygulamadan kaçan otomobil ile servis aracı ile çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'da uygulamadan kaçan otomobil ile servis aracı ile çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'da uygulamadan kaçan otomobil ile servis aracı ile çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'da uygulamadan kaçan otomobil ile servis aracı ile çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'da uygulamadan kaçan otomobil ile servis aracı ile çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'da uygulamadan kaçan otomobil ile servis aracı ile çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'da uygulamadan kaçan otomobil ile servis aracı ile çarpıştı: 3 yaralı
Bursa'da uygulamadan kaçan otomobil ile servis aracı ile çarpıştı: 3 yaralı

YORUMLAR
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Ankara'da otomobil orta refüje çarptı: 1 yaralı Ankara'da otomobil orta refüje çarptı: 1 yaralı

Otomobil, Bursa, Savaş, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da uygulamadan kaçan otomobil ile servis aracı ile çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da uygulamadan kaçan otomobil ile servis aracı ile çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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