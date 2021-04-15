Bursa'da uygulamalarda 25 kişiye cezai işlem uygulandı - Son Dakika

(AA) Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve eksik belgeleri bulunan 25 kişiye toplam 61 bin 400 lira cezai işlem uygulandı.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin çeşitli noktalarında uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamalar kapsamında 142 araç kontrol edilirken, eksik belgeleri bulunan 10 araç sürücüsüne 13 bin 700 lira, 15 kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlalden dolayı 47 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Uygulamalar kapsamında 25 kişiye toplamda 61 bin 400 lira ceza uygulandı.