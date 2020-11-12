Bursa'da "Uygulamalı Çiftçi Okulu"nda dersler başladı - Son Dakika

Bursa'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde hizmete başlayan "Uygulamalı Çiftçi Okulu"nda unlu mamuller ve zeytin yetiştiriciliği konularında katılımcılara eğitim verilecek.

Avrupa Birliği tarafından fonlanan "Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkanlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi" projesi kapsamında hayata geçirilen "Uygulamalı Çiftçi Okulu", Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yerleşkesi'nde açıldı.

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında bugün ilk ders zili törenle çaldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, törende yaptığı konuşmada, eğitimin yanı sıra entegrasyon, arkadaşlık ve yakın ilişkiler kurma gibi konuları geliştirmek için de çaba gösterildiğini söyledi.

Bursa'nın tarım, hayvancılık ve gıda yönünden oldukça önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Aygül, şunları kaydetti:

"Bursa olarak FAO ile işbirliğimiz geçen yılın başlarına dayanıyor. O zamandan beri iki proje uyguladık. Bu projeyle üçüncü projemizi uygulamak üzere çalışmalarımıza başladık. Geçen yıl hem teorik ve de pratik eğitim gören kursiyerlerin yaklaşık yüzde 25'i çeşitli alanlarda istihdam edildiler. İş yoğunluğunun arttığı dönemlerde bu sayı yüzde 50 oranına ulaştı. Uygulanan bu eğitimler öylesine değil sahada da hem Suriyeli misafirlerimiz hem de Türk vatandaşlarımıza fayda sağladı."

Projeyle, Bursa'da bulunan Suriyeli ile Türk vatandaşları arasından seçilen kişilerin çeşitli mesleki eğitim konularından eğitildikten sonra istihdam edilmeleri amaçlanıyor.

"Uygulamalı Çiftçi Okulu"nda unlu mamuller ve zeytin yetiştiriciliği konularında toplam 75 kişiye 6 ay süreli eğitim verilecek.

Tarımsal eğitimin yanı sıra kültürel uyum ve istihdam oluşturulmasının hedeflendiği çalışmada ayrıca cinsiyet eşitliği, yeni tarım teknikleri, akıllı ve iyi tarım uygulamaları gibi konular da yer alacak.