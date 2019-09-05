Bursa'da "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, "Bizim gönül coğrafyamızdan gelip bize sığınan Ahıskalılarımıza, Doğu Türkistanlılarımıza, Iraklılarımıza, Türkmenlerimize, Araplarımıza, Kürtlerimize ve Myanmarlılarımıza bizler yabancılar demedik. Uluslararası göç literatürlerinde böyle bir kavram olmamasına rağmen 'misafirlerimiz' ve 'kardeşlerimiz' dedik." ifadelerini kullandı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde, başta Suriyeliler olmak üzere geçici koruma kapsamındaki göçmen grupların yoğun bulunduğu illerde organize edilen "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliğinin 6'ncısı Bursa'da bir otelde yapıldı.

Programda konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, bugüne kadar 100'e yakın program gerçekleştirdiklerini, bunların 20'den fazlasının uyum buluşması olduğunu söyledi.

Türkiye'de bulunan 192 farklı ülkeden insanın bulunduğunu dile getiren Ok, şöyle konuştu:

"Biz hiçbir zaman, gönül coğrafyamız olarak adlandırdığımız ve ecdadımızın yüz yıllardır dünyanın neresinde olursa olsun el uzattığı hiç kimseye 'yabancılar' demedik. Bizim gönül coğrafyamızdan gelip bize sığınan Ahıskalılarımıza, Doğu Türkistanlılarımıza, Iraklılarımıza, Türkmenlerimize, Araplarımıza, Kürtlerimize ve Myanmarlılarımıza bizler yabancılar demedik. Uluslararası göç literatürlerinde böyle bir kavram olmamasına rağmen 'misafirlerimiz' ve 'kardeşlerimiz' dedik. Türkiye'de bugün 192 farklı ülkeden 5 milyona yakın kişi yaşıyor. Bize gelmişler. Türk, hiçbir zaman kendine gelene kapısını kapatmaz. Dün böyle olduğu gibi bugün de böyle. Hiç kimsenin yalanına, tezviratına, manipülasyonuna kulak kabartmayın. Bu yarın da böyle olacak."

Türkiye'deki misafirlerle ilgili son dönemde sosyal medyada bazı yalan haberler dolaştığını hatırlatan Ok, "Doğu Türkistanlı Uygur kardeşlerimizi Çin'e sınır dışı ediyormuşuz. Asla böyle olmadı, bundan sonra da olmayacak. Uygur bizim yumuşak karnımızdır, oradan bizi kimse vuramaz." dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da başı dara düşenin Türkiye'ye sığındığını, burada yaşayan misafirlerin huzurlu olduğunu ifade etti.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, İl Göç İdaresi Müdürü İsmail Fatih Tüzen ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.