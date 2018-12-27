Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Baskını

Bursa'da Uyuşturucu Baskını

1 saat önce

Bursa'da emniyet güçlerinin özel hareket ekipleri ve narkotik köpekleriyle yaptığı operasyonda esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bursa'da Uyuşturucu Baskını, System.String[]
Bursa'da emniyet güçlerinin özel hareket ekipleri ve narkotik köpekleriyle yaptığı operasyonda esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl KOM-Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. İnegöl'de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 1 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda 122 gram esrar, 50 adet ecstasy tablet ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Yakalanan şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma sucundan adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Berktuğ ÖNCÜBURSA,(DHA) -

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:11 Kaynak: DHA

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