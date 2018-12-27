Bursa'da Uyuşturucu Baskını
1 saat önce
Bursa'da emniyet güçlerinin özel hareket ekipleri ve narkotik köpekleriyle yaptığı operasyonda esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Bursa
'da emniyet güçlerinin özel hareket ekipleri ve narkotik köpekleriyle yaptığı operasyonda esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ile İnegöl
KOM-Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik dedektör köpeklerinin de katılımıyla operasyon düzenledi. İnegöl'de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 1 kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda 122 gram esrar, 50 adet ecstasy tablet ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Yakalanan şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma sucundan adliyeye sevk edildi.
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Haber-Kamera Berktuğ ÖNCÜBURSA,(DHA
) -
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:11 Kaynak: DHA
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