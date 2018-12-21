Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Baskını 8 Kişi Yakalandı

Bursa'da Uyuşturucu Baskını 8 Kişi Yakalandı

3 saat önce

Bursa'da emniyet ekipleri 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere uyuşturucu madde ticareti yapan 8 kişiyi yakaladı.

Bursa'da Uyuşturucu Baskını 8 Kişi Yakalandı, System.String[]
Bursa'da emniyet ekipleri 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere uyuşturucu madde ticareti yapan 8 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şahıslardan 5'i adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nin ortak çalışmasıyla uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilk etapta farklı adreslere baskınlar yapıldı. Burada üzerlerinde bir miktar metamfetamin ile birlikte yakalanan 3 şahısın ardından araştırmasını genişleten emniyet güçleri, fiziki takipler sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 107 adet captagon, bir miktar metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 8 şahıstan 3'ü hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan K.A., B.H., B.K., C.T. ve M.C.Ç. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli mevkilere sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:55 Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa, 3. Sayfa
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