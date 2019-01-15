Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Çetesi Çökeltildi 12 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Çetesi Çökeltildi 12 Gözaltı

1 saat önce

Bursa'da uyuşturucu çetesi çökeltildi 12 gözaltıBURSA'da narkotik polisinin 5 farklı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'da Uyuşturucu Çetesi Çökeltildi 12 Gözaltı, System.String[]
Bursa'da uyuşturucu çetesi çökeltildi 12 gözaltı

BURSA'da narkotik polisinin 5 farklı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin, uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, sabah saatlerinde 5 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, 150 gram metamfetamin, 25 gram esrar, bir miktar bonzai, 1 adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve yüklü miktarda para ele geçirildi. 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:10 Kaynak: DHA

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