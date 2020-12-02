Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı

02.12.2020 00:27
Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı uygulama noktasında durdurulan otomobilde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı uygulama noktasında durdurulan otomobilde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yaptıkları Acemler Kavşağı'nda 16 EK 927 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, otomobildeki 1'i kadın 4 kişiyi izin belgesi olmadığı tespit edince için araçtan indirdi.

Ceza tutanağı tutulurken kişilerin hareketlerinden şüphelenen ekipler, otomobilde arama yaptı. Aramada poşet içinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle adli işlem uygulanan B.Ö, M.K, H.Y. ve M.Ö. söz konusu madde nedeniyle gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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