Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ceza tutanağı tutulurken kişilerin hareketlerinden şüphelenen ekipler, otomobilde arama yaptı. Aramada poşet içinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yaptıkları Acemler Kavşağı'nda 16 EK 927 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, otomobildeki 1'i kadın 4 kişiyi izin belgesi olmadığı tespit edince için araçtan indirdi.

Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı uygulama noktasında durdurulan otomobilde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Emre Bol'dan Diagne'yle ilgili çirkin yorum: Ülkesinde timsah yiyordu, Türkiye'de topçu oldu

Son Dakika: Hafta içi uygulanacak ilk sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte ihtiyacınız olan tüm bilgiler

Türkiye 50 milyon Çin, 25 milyon Alman aşısı alacak

"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var