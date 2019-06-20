Bursa'da "uyuşturucu etkili hap" operasyonu
1 saat önce
Bursa'da sadece yeşil reçeteyle satılması zorunlu olan ve psikolojik tedavide kullanılan 235 bin ilaç ele geçirildi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:42 Kaynak: AA
'da sadece yeşil reçeteyle satılması zorunlu olan ve psikolojik tedavide kullanılan 235 bin ilaç ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin yüklü miktarda antidepresan hapını piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda F.K, H.A, M.A.A. ve B.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 50 koli içinde 235 bin ilaç ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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