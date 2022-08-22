Ormana uyuşturucu diktiler, dron ile yapılan operasyonda yakalandılar - Son Dakika
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Ormana uyuşturucu diktiler, dron ile yapılan operasyonda yakalandılar

22.08.2022 11:48

Bursa'da uyuşturucu madde satışı yapan kişilerin çifttik ve bağ evlerinde yapılan operasyonda 1.872 gram esrar ve ormanlık alana dikilmiş 382 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu madde satışı yapan kişilerin çifttik ve bağ evlerinde yapılan operasyonda 1.872 gram esrar ve ormanlık alana dikilmiş 382 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Dron destekli operasyonda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklanırken diğeri serbest bırakıldı.

Güvenlik güçleri çiftlik ve bağ evinde yasadışı kenevir bitkisi ekildiği yönünde bilgiler edindi. Bunun üzerine Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma neticesinde şüphelilerin ikametlerine operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bağ evi bahçesi ve ormanlık alana dikilen 382 kök kenevir bitkisi, 1872 gram esrar, 1591 gram esrar ile kıyılmış tütün, 1 adet puyp tabir edilen uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet av tüfeği namlusu, 7 adet tabanca fişeği, 6 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Kenevir bitkilerini ektiği tespit edilen M.E. (41) ve A.S. (64) jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.E. sorgulamalarının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken A.S. serbest bırakıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Kenevir, Ormana, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormana uyuşturucu diktiler, dron ile yapılan operasyonda yakalandılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ormana uyuşturucu diktiler, dron ile yapılan operasyonda yakalandılar - Son Dakika
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