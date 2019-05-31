Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonları
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Bursa'da uyuşturucu operasyonları

53 dakika önce

Bursa'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

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Bursa'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçlamasıyla 1 şüpheliyi yakaladı.
Zanlının üstlerinde ve aracındaki aramalarda, bir miktar sentetik kannabinoid ve bir miktar metamfetamin maddeleri ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında devam eden operasyonlar sonucunda da "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yaptıkları tespit edilen M.İ. ve U.A. da gözaltına alındı.
Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 250 gram metamfetamin ile satışa hazır halde paketlenmiş 100 gram sentetik kannabinoid bulundu.
Bir şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Şüphelilerden U.A, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, diğer şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:47 Kaynak: AA
Bursa, Güncel
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