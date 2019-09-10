Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

BURSA - Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 425 gram skunk, 55 gram pres toz esrar, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 5 bin lira ele geçirildi. Şüpheli M.F.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.