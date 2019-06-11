Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

7 saat önce

BURSA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]
BURSA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri tespit etti. Ardından da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında 10 uyuşturucu taciri gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 160 gram esrar, 100 gram metamfetamin, 20 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınanlardan yaşları 18'den küçük olan B.İ. ve Y. M. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, T.Y., E.Ç., M.K., A.C., O.E., İ.B., İ.G. ve C.E. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:34 Kaynak: DHA
Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklarını göremeyince intihara kalkıştı Buzdolabını tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan genç öldü Şeyh Edebali Türbesi'ni gösteren yön tabelası yanlış yazıldı, görenler gözlerine inanamadı Damada işkence gibi şaka!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:26:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]