Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 10 kilo metamfetamin - Son Dakika

Bursa emniyeti tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise 10 kilogram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 19:22 - Kaynak: İHA
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