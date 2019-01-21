Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı
42 dakika önce
Bursa'da yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
Bursa
'da yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 500 gram metamfetamin, bir miktar sentetik kannobinoid, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 2 bin 755 Türk lirası ele geçirildi. Emniyette sorgusu tamamlanan 11 kişiden 5'i hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, 6 kişi adliyeye sevk edildi. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:35 Kaynak: İHA
Polise Vurmaya Çalışan Alkollü Sürücüye Linç Girişimi
Markus Weinzierl'den Ozan Kabak Açıklaması
Abla ve Kardeşin Eski Sevgili Tarafından Vahşice Öldürüldüğü İleri Sürülüyor
Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu