Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

1 saat önce

BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı, System.String[]
BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan uyuşturucu baskınında 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Şüphelilerden 5'i hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:53 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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