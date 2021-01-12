Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama - Son Dakika

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

12.01.2021 00:57
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama, System.String[]

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 11'tutuklandı.

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 11'tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise, 2 kilo 500 gram esrar, 370 gram metamfetamin, 350 gram sentetik kannabinoid, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 18 bin lira para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 11'ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BURSA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama - Son Dakika


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