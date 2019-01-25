Son Dakika Haberleri: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı

2 saat önce

BURSA'da uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle aranan 13 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı, System.String[]
BURSA'da uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle aranan 13 kişi gözaltına alındı. 7'si hakkında adli işlem yapılırken, 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle aranan 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 80 gr metamfetamin, bir miktar kannabinoit, 1 anahtarlık görünümünde hassas terazi, 1 tabanca ve silaha ait 1 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si hakkında, 'kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, T.E., M.N.H, Ö.İ., U.K., T.Ş. ve İ.Ö. 'uyuşturucu ticareti yaptıkları' gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:05 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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