Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Bursa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. 9 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik 13 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş 1 kilo 30 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 550 lira, bir miktar döviz ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 13 şüpheliden 9'u hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 4 kişiden E.S. ve E.T. isimli 2 şüpheli tutuklandı. I.K. ve O.K. isimli şüpheliler hakkında ise tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BURSA